Regalo di Natale: 390mila euro da Fondazione Cariplo per riqualificare la stazione

Un regalo del valore di 390mila euro al Comune di Olgiate Comasco per far rinascere la stazione come centro culturale e aggregativo.

La stazione rinascerà

"Il più bel regalo per questo Natale arriva dalla Fondazione Cariplo che ha deliberato di destinare 390mila euro al progetto "Binario 24" del Comune di Olgiate Comasco - annuncia il sindaco Simone Moretti - relativo al bando "Luoghi da rigenerare". Una gran bella sorpresa che premia un grande, coeso e appassionato lavoro di squadra. Il progetto del recupero della vecchia stazione di Olgiate Comasco si arricchisce di un nuovo e molto gradito mattoncino che contribuirà a realizzare e concretizzare il sogno nel 2024".