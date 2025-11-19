Regione Lombardia premia la riqualificazione degli spogliatoi in Pineta

Linea 1 del Bando Impianti Sportivi: 724.889 euro ai Comuni comaschi, premiata anche la riqualificazione degli spogliatoi del centro sportivo comunale “Mario Briccola” in Pineta, a Olgiate Comasco.

Il sostegno garantito da Regione Lombardia

Regione Lombardia investe nella qualità e sicurezza degli impianti sportivi diffusi. Con la prima fase del Bando Impianti Sportivi 2025, dedicata alla Linea 1 – Piccoli interventi (contributi da 70.000 a 300.000 euro), alla provincia di Como sono stati assegnati 724.889 euro a fondo perduto per tre interventi, in Comuni sotto i 15.000 abitanti. Complessivamente, la prima fase del bando finanzia 43 Comuni lombardi per oltre 9 milioni di euro, dimostrando la forte adesione dei territori alle politiche regionali di prossimità. Il consigliere Anna Dotti dichiara sottolinea la vicinanza al territorio: “Questi fondi rappresentano un segnale importante per il territorio comasco. Gli interventi miglioreranno la sicurezza e la fruibilità degli impianti, contribuendo a rafforzare lo sport come presidio educativo e sociale”.

I Comuni beneficiari

Al Comune di Anzano del Parco 300.000 euro, al Municipio di Villa Guardia 298.500 euro, al Comune di Olgiate Comasco 126.389 euro. Gli interventi riguarderanno opere di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale di palestre, campi da gioco e spazi utilizzati dalle associazioni sportive locali. Dal consigliere regionale Dotti il ringraziamento al sottosegretario Federica Picchi per aver sostenuto le esigenze dei piccoli Comuni e valorizzato lo sport di base come elemento di coesione sociale.

Impegno strategico a Olgiate Comasco

Il sindaco di Olgiate Comasco esterna soddisfazione, ricordando l’importanza dell’intervento che verrà attuato in Pineta e anche la scelta di temporeggiare prima del via all’opera, rimandandola dal 2025 al 2026 appunto per poter partecipare al bando di Regione Lombardia. Alla fine, scelta vincente. “Grazie al sostegno tramite il bando regionale – spiega Simone Moretti, primo cittadino olgiatese – copriremo una fetta significativa delle spese per la riqualificazione degli spogliatoi del centro sportivo comunale”. Il preventivo di massima per i lavori si attestava a circa 300.000 euro. Ora la certezza di poter contare su 126.389 euro grazie a Regione Lombardia.