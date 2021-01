“Regione Lombardia ha deciso di stanziare 250mila euro per la riqualificazione e l’adeguamento tecnico/funzionale del ‘Centro per l’emergenza polifunzionale sovracomunale Moreno Locatelli’ di Canzo. Una decisione assunta dal Consiglio regionale a seguito dell’ordine del giorno da me presentato insieme al presidente Fermi e al consigliere Spelzini”. Parole queste del sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba.

Regione stanzia 250mila euro per il centro emergenze polifunzionali di Canzo