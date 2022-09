Resta incastrata nel distributore di palline

I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti sabato sera alle 21 circa in un ristorante in Cantù via Milano per disincastrare la mano di una bimba di quattro anni bloccata in un distributore di palline giocattolo.

Grande spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza per la piccola prontamente liberata dai soccorritori

La bambina stava giocando vicino al distributore quando, forse per gioco, forse per cercare di prendere una pallina è rimasta bloccata.

Per liberarla si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino. Dopo pochi minuti la bambina ha potuto riprendere a giocare. I volontari infatti hanno agito velocemente, riportando la serenità tra i familiari e all'interno del locale pubblico.