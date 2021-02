restiamo accesi carnival, evento on line oggi per festeggiare insieme

Appuntamento questo pomeriggio con #restiamo accesi carnival.

#restiamo accesi carnival per sorridere insieme

Appuntamento da non perdere oggi, alle 14 con #restiamo accesi carnival. E’ l’evento di Carnevale in diretta Facebook, organizzato a Olgiate Comasco da Michele Bottinelli e Luca Trevisan: dal giardino di casa oggi pomeriggio. Si comincia dalle 14 con, musica, canzoni e maschere. Basterà soltanto accedere le proprie telecamere per sentirsi parte di una bella iniziativa, un modo diverso per stare insieme e festeggiare.

In collegamento la casa di riposo con gli anziani ospiti in maschera. Previsti gli interventi del sindaco Simone Moretti, della capogruppo di minoranza Daniela Cammarata e del presidente della Pro loco Ruggero Quatra.

TORNA ALLA HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE