Rete Tim down, tante segnalazioni in Lombardia ma il disservizio è in tutta Italia.

Rete Tim down, tante segnalazioni in Lombardia

Mattinata d’inferno per gli utenti della rete fissa di Tim che da questa mattina, lunedì 4 gennaio 2021, non riescono ad accedere a internet. I primi problemi alla rete telefonica fissa Tim, con l’impossibilità di navigare su internet, si sono registrati tra le province di Varese e Milano, con le segnalazioni che si sono rapidamente allargate alle zone di Verona, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Brescia, Bologna e Padova. Il disservizio poi si è esteso rapidamente in tutta Italia.

Un problema che sta arrecando ancor più danni in tempo di Covid-19 dato che in moltissimi lavorano o studiano da casa.

