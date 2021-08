Rettifica "Record: 570mila euro di fondi frontalieri"

Nell'edizione odierna, 7 agosto 2021, del Giornale di Cantù a pagina 33 tra le notizie del Comune di Fino Mornasco va segnalato un errore all'interno dell'articolo dal titolo "Record: 570mila euro di fondi frontalieri".

La rettifica

All'interno dell'articolo si afferma che il Comune di Fino Mornasco figurerebbe come il Comune che ha ricevuto la maggior somma di contributo economico per la percentuale di lavoratori frontalieri residenti nel territorio comunale. La somma, di 570 mila euro, non è la più alta in tutta Italia, come ha provveduto a segnalarci il sindaco Roberto Fornasiero. Con la rettifica però si aggiunge che il dato record che porta il Comune di Fino sul tetto d'Italia è il totale dei ristorni.

Ci scusiamo ancora per l'imprecisione.

La redazione