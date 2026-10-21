Revenge porn ad Arosio: “paga o diffondo il video”, arrestato 22enne

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Ha minacciato un connazionale di diffondere un video intimo a sfondo sessuale di loro due sui social network e ad amici comuni se non gli avesse pagato la somma di 400 euro. É stato così arrestato in flagranza un 22enne di origine bengalese, regolarmente presente sul territorio nazionale.

Il ricatto con un video intimo e la denuncia della vittima

La vicenda si è verificata nei giorni scorsi quando, a seguito di un rapporto intimo consensuale tra i due giovani, è scattato il ricatto. La vittima infatti non era a conoscenza di essere stato ripreso in un video. Così il 22enne ha chiesto al suo connazionale una cifra di 400 euro per eliminare e distruggere il video, altrimenti lo avrebbe condiviso.

Il ricattato, non ha però ceduto e si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Lurago d’Erba, che hanno così pianificato l’operazione.

L’appuntamento ad Arosio e l’intervento dei Carabinieri

L’intervento è scattato nella serata di ieri, martedì 20 ottobre, quando i militari hanno concordato con la vittima di dare un appuntamento all’estorsore ad Arosio, per la consegna di una prima tranche di 200 euro. All’incontro però si sono presentati anche i Carabinieri, appostati in abiti civili per non destare sospetti.

Non appena il denaro è passato di mano, i militari sono intervenuti e hanno bloccato il ricattatore. La successiva perquisizione sul posto ha confermato il reato: addosso al giovane sono state trovate le quattro banconote da 50 euro appena incassate, subito sequestrate.

L’arrestato è stato trasferito in camera di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi.