Revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini: presidio delle Forze dell’ordine

La revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini infiamma il dibattito politico a Olgiate Comasco.

La revoca

L’argomento sarà al centro della discussione del Consiglio comunale convocato per mercoledì 22 aprile, con inizio alle 20.45. La scelta della maggioranza, anticipata settimana scorsa dal nostro sito, ha scatenato un fiume di commenti e anche attacchi al sindaco e alla sua squadra di governo.

Le tensioni

Ieri, lunedì 20 aprile, la conferenza dei capigruppo, in cui sono emersi alcuni distinguo delle opposizioni. Sulla scia delle dichiarazioni fatte settimana scorsa, contestando la revoca come un’azione non prioritaria e temendo che la questione butterà benzina sul fuoco. Anche l’intervento del Movimento Sociale Fiamma Tricolore ha criticato energicamente il sindaco. La ridda di reazioni, divise tra pro e contro la revoca, ha portato il caso a livello nazionale, suscitando interesse mediatico.

La maggioranza tira dritto

Dal primo cittadino l’ulteriore sottolineatura: “La revoca è una scelta di civiltà, un segno in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo. Spero non succeda nulla di deplorevole, le Forze dell’ordine presidieranno il Municipio”. Resta da capire come voteranno le minoranze, scegliendo da che parte stare.