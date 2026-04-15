Revoca della cittadinanza onoraria al duce, un’ondata di commenti

Revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini: la scelta del Comune di Olgiate Comasco scatena un fiume di commenti e reazioni, tra pro e contro.

La replica

Nella ridda di repliche, anche la posizione ufficiale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, che si palesa per “contribuire al dibattito pubblico su un tema che riteniamo rilevante sotto il profilo storico, istituzionale e politico”.

Il messaggio al sindaco Moretti

A firma di Marco Dalle, segretario regionale per la Lombardia, la comunicazione del Movimento Sociale Fiamma Tricolore.”Nell’ormai inoltrato 2026, mentre il mondo è sull’orlo di una crisi epocale e nelle nostre piccole comunità serpeggia sempre piu un’incertezza di futuro, noi ci chiediamo come sia possibile che un primo cittadino occupi il suo tempo alla caccia alle streghe. Strumentalizzare ciò che è successo nel 45, ai giorni d’oggi, per paura di perdere “la poltrona”, è un atto vile e poco rispettoso verso i cittadini di Olgiate Comasco. Vorremmo ricordarle che nel suo comune ci sono questioni molto piu urgenti da affrontare ma se non se le ricorda gliele ricordiamo noi con una lista molto precisa. Strade. Sicurezza. Spaccio. Medici di base. Potremmo stare qui ore a narrarle i problemi ma siamo sicuri che il suo impegno verso il miglioramento della vita dei suoi cittadini passi sicuramente dal togliere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. La ringraziamo per l’attenzione a noi data e ci auguriamo che prenda a cuore i veri problemi della sua cittadina”.