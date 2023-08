Continuano gli sforzi della Compagnia dei Carabinieri di Cantù nel combattere la violenza verso le donne e i minori. In quest'ambito, nelle ultime ore, i militari della stazione dei Carabinieri di Cantù hanno tratto in arresto un 45enne pregiudicato dopo che aveva minacciato gravemente la compagna.

Revoca dell'affidamento e arresto per un 45enne pregiudicato dopo gravi minacce alla compagna

In particolare, i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento di revoca dell’affidamento in prova, traendo in arresto il 45enne. Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, è stato emesso in seguito agli accertamenti svolti dai militari canturini, dopo che il 45enne aveva pesantemente minacciato la compagna durante una lite.

In seguito alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, i militari hanno attuato le severe norme previste dal “codice rosso”, e con l’aiuto delle varie Associazioni presenti sul territorio, hanno

garantito protezione e sostegno alle vittime.

I consigli anti-stalking

La Compagnia dei Carabinieri tiene a ribadire alcuni consigli anti-stalking: