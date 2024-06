Riaperto il Kneipp, ma stop ai disturbatori

Una telecamera per "blindare" il percorso Kneipp: l’area benessere promette di essere ancora più "benessere".

Riaperto il percorso Kneipp

Dopo l’approvazione di un dettagliato e stringente regolamento per il vivere civile e l’installazione di un occhio elettronico, avvenuta lo scorso anno, l’area all’interno del parco Custera si prepara per una nuova stagione. "Non verranno tollerati gli schiamazzi - precisa Luca Bianchi, assessore al Verde pubblico e Manutenzioni - Così come non verranno tollerati i disturbatori. Ricordo che non sono ammessi cani, è vietato fumare, non è possibile organizzare pic-nic o stendere teli da mare: è un’area benessere, non una zona di svago. Il monitoraggio sarà continuo grazie alla telecamera presente. In ogni caso, abbiamo ultimato la sanificazione e la manutenzione ordinaria: la zona è liberamente fruibile, dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, a partire da giovedì 30 maggio". Di pari passo, il Comune è intervenuto con un importante lavoro di riqualificazione del ponte all’interno del parco Custera.

"Abbiamo svolto l’intervento internamente, con inizio una ventina di giorni fa - prosegue Bianchi - Ormai era ammalorato ed era necessario fare qualcosa". Nel dettaglio, sono stati cambiati le assi usate come camminamento e si è poi proceduto con la riverniciatura del tutto. "Il parco è molto utilizzato e con l’approssimarsi della bella stagione ancora di più", conclude l’assessore.