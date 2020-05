Riapre il centro di raccolta rifiuti di Olgiate ma solo su prenotazione: ecco come fare

Riapre il centro di raccolta rifiuti di Olgiate anche per gli ingombranti e altri materiali ma solo su prenotazione: ecco come fare.

Riapre il centro di raccolta rifiuti di Olgiate

Il Comune di Olgiate Comasco riapre il centro di raccolta rifiuti e attiva un nuovo sistema di prenotazione per il conferimento. La piattaforma, dal 5 maggio, sarà aperta, oltre che per il conferimento di scarti vegetali, anche per i rifiuti ingombranti, il legno ed il ferro. Si potrà prenotare un solo accesso alla settimana e sarà consentito conferire con l’autovettura e\o con apecar. L’accesso sarà ampliato alle aziende nella giornata dedicata (mercoledì mattina sempre con formulario).

In un secondo tempo, il Comune comunicherà la possibilità di consegna di ulteriori rifiuti. Gli ultimi saranno carta, plastica, vetro, che vengono già ritirati porta a porta.

Per accedere è necessaria la prenotazione, da effettuare tramite il sistema informatico realizzato con l’azienda Turcato. Il sito web a cui fare riferimento è www.turcatoservizi.it/prenota

Per chi avesse problemi di prenotazione on-line, potrà rivolgersi alla Ditta Turcato telefonando al numero dedicato: 331-6181323, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Accedendo alla pagina è possibile anche prenotare il ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata, che vale solo per il Comune di Olgiate Comasco.