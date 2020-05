Riapre la biblioteca di Erba ecco le modalità

Riapre la Biblioteca comunale di Erba da domani, martedì 19 maggio, con servizi ridotti in ottemperanza alle disposizioni restrittive nazionali e regionali.

Gli accessi sono contingentati a due utenti alla volta, con ingresso e uscita separati, e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di prestito/restituzione. Gli utenti devono entrare in Biblioteca muniti di mascherina e solo se hanno una temperatura corporea inferiore a 37,5°; all’ingresso trovano una soluzione alcoolica per la disinfezione delle mani. Deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e sono vietati gli

assembramenti, anche all’esterno della sede. Fino al 31 maggio il servizio di prestito è solo locale: il prestito interbibliotecario non sarà attivo. E’ fortemente raccomandato prenotare i documenti desiderati del solo patrimonio della Biblioteca di Erba tramite tre canali: i servizi online del catalogo (https://opac.provincia.como.it/), oppure via e-mail (biblioteca@comune.erba.co.it) o telefono (031/615281) e attendere conferma per il ritiro.

Prestiti in corso e box esterni

La scadenza di tutti i prestiti in corso è stata prorogata fino al 31 maggio, per consentire la restituzione dilazionata dei documenti. I box di restituzione esterni rimangono chiusi. Il numero massimo di documenti che possono risultare in prestito è innalzato da 15 a 30, di cui 10 multimediali, perché i documenti restituiti saranno sottoposti a un periodo di “quarantena” di almeno 3 giorni, dopodiché saranno scaricati dalle tessere degli utenti.

Prosegue fino al 31 maggio il servizio di consegna dei prestiti a domicilio a cura del gruppo della Protezione civile Erba-Lagni, su richiesta via e-mail. Non sarà possibile sostare in Biblioteca per studiare, leggere libri e giornali, accedere a internet e ai cataloghi, alla sala ragazzi, al primo piano e al piano interrato fino a nuova comunicazione.