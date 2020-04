Riapre la piattaforma ecologica, ma solo su prenotazione

Riapre la piattaforma ecologia, ma solo su appuntamento.

Piattaforma ecologica, nuovo regolamento

Per andare incontro agli appianesi, l’Amministrazione comunale ha deciso di riaprire, a partire da questo week-end, l’ecocentro. Sarà accessibile solamente alle utenze domestiche per il conferimento di ramaglie e verde. Inoltre, sarà necessario prendere prima appuntamento con l’addetto chiamando il numero 346-7006118, in modo tale da evitare assembramenti. Una misura necessaria vista l’emergenza coronavirus. La piattaforma ecologica verrà aperta a patire da questo sabato (9-12.30 e 14-17): per prenotare chiamare dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13 alle 16.30. Cancelli aperti anche domenica dalle 9 alle 12 (prenotazioni dalle 8.30 alle 11.30) e martedì dalle 13.30 alle 17.30 (prenotazioni 13.30-16-30).