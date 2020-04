Riaprono i centri di raccolta rifiuti di Erba e Tavernerio: i privati possono accedere in base alla targa, ecco come

Riaprono i centri di raccolta rifiuti intercomunali Service 24 di Erba e Tavernerio. L’Amministrazione ha reso note le modalità di accesso alla piattaforma ecologica dal 27 aprile al 9 maggio, fatte salve eventuali ulteriori proroghe o integrazioni che si rendessero necessarie.

Ecco come sarà regolamentata l’apertura

L’apertura dei Centri di raccolta intercomunali sarà regolamentate con le seguenti modalità. Per le utenze aziendali: conferimento esclusivamente previa prenotazione mediante FIR (Formulario identificativo dei rifiuti) di rifiuti speciali assimilati da parte delle attività artigianali/produttive connesse alla necessità di garantire il regolare ciclo produttivo; la prenotazione va effettuata telefonicamente al numero verde 800 031 233 o mediante messaggio e-mail all’indirizzo tecnico@service24.co.it; l’accesso all’attività del Centro di Raccolta sarà consentito ad un automezzo alla volta al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di sicurezza. Il Gestore del Centro di Raccolta Service 24 Ambiente s.r.l. dovrà in ogni caso dotare gli operatori di specifici DPI di protezione ed assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza all’interno del Centro. Vige inoltre l’obbligo agli utenti delle aziende autorizzate al conferimento previa prenotazione di utilizzare specifici DPI per la protezione delle vie respiratorie.

Per le utenze domestiche il conferimento dei rifiuti potrà avvenire da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 per il centro di Erba; dalle 8:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 16 per il centro di Tavernerio, senza necessità di prenotazione; alla presenza della Protezione Civile incaricata di regolare il flusso delle auto in ingresso/uscita dal Centro di Raccolta; con il contingentamento degli ingressi: si farà riferimento al numero finale riportato sulla targa esclusivamente delle autovetture, come riportato nell’immagine.

La sosta degli autoveicoli in attesa di scarico sarà prevista: per il centro di raccolta di Tavernerio presso il parcheggio di Via dei Ierr ad Albese con Cassano (antistante l’incrocio con Strada Vicinale di Nibitt, dove inizia la salita per il centro di raccolta); per il centro di

raccolta di Erba presso l’area sterrata antistante la scuola Briantea.

Il flusso delle autovetture e il controllo targhe saranno gestiti dal personale della Protezione Civile. L’accesso presso i centri di raccolta sarà consentito e regolato prevedendo un massimo di 5 automezzi alla volta, al fine di assicurare il rispetto delle disposizione di sicurezza vigenti.

Sarà fatto obbligo a chiunque l’utilizzo di specifici DPI per la protezione delle vie respiratorie.

L’Amministrazione ricorda che sono regolarmente attivi i servizi a chiamata e che per eventuali informazioni è possibile chiamare il Numero Verde 800 031 233 oppure tecnico@service24.co.it.

Nelle giornate di venerdì 1 maggio 2020 e domenica 3 maggio 2020 i centri di raccolta rimarranno chiusi.

Gli spostamenti scaturiti dalla necessità di conferimento presso i centri di raccolta intercomunali gestiti da Service 24 verranno autorizzati dalle autorità competenti soltanto previa indicazione delle ordinanze comunali del 23 e del 24 aprile, emesse rispettivamente dal Comune di Tavernerio e dal Comune di Erba, nell’apposita autocertificazione, come da modello emesso dal

Ministero della Salute.

Si sottolinea che i servizi a chiamata per il ritiro a domicilio di verde e rifiuti ingombranti rimarranno regolarmente attivi secondo le seguenti modalità: un ritiro gratuito al mese per ogni servizio a chiamata per tutti i cittadini, contattando il numero verde 800 031 233 oppure compilando il modulo presente sul sito, fino al giorno 8 maggio 2020.

Per tutte le chiamate successive all’8 maggio 2020, saranno invece applicate le tariffe ordinarie previste dai singoli comuni. Per maggiori informazioni circa i costi dei servizi è possibile consultare la pagina dedicata del sito internet di Service 24.