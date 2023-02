Ribaltamento a Bregnano SIRENE DI NOTTE

Ecco cos'è successo nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2023 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Ribaltamento a Bregnano

Intorno alle 4 da segnalare un ribaltamento in via Achille Grandi, a Bregnano. Sul posto la Croce Azzurra di Cadorago e la Cri di Lomazzo. Coinvolti tre giovani, due di 21 anni e uno di 28. Dopo le prime cure i tre feriti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale.

A Como da segnalare due aggressioni. Un ferito, un ragazzo di 24 anni, è stato trasportato in codice verde all'ospedale Valduce.