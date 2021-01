Ribaltamento a Capiago Intimiano. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 9 di questa mattina, giovedì 28 gennaio 2021.

Ribaltamento a Capiago Intimiano

Sul posto automedica e Cri di Cantù hanno soccorso una donna di 48 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio della Polizia locale, l’automobilista, che arrivava da Montorfano, avrebbe sbandato per poi uscire di strada, ribaltandosi sullla fiancata. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’impatto. In via Chigollo sono arrivati anche i Vigili del fuoco. Quello stesso tratto di strada, a causa di una curva, non è nuovo ad episodi simili. Gli agenti della Locale stanno invece dirigendo il traffico per permettere i soccorsi e fare tutti i rilievi del caso. Non preoccupano invece le condizioni della donna che, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice verde all’ospedale.