Ribaltamento a Cucciago SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Ribaltamento a Cucciago

Intorno alle 23.50, jn via Stazione, si è precipitata l’ambulanza con la Croce Verde di Fino Mornasco. Una giovane di 25 anni si è ribaltata con la sua auto. Fortunatamente le ferite riportate nell’impatto non erano gravi, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Cantù.

C’è stato anche uno scontro tra auto in via Olmeda, all’altezza del civico 4. Non si segnalano feriti.