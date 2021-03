Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 marzo 2021, si è verificato un ribaltamento a Erba.

Ribaltamento a Erba: soccorsa una donna

Erano da poco passate le 15 quando, in via Cesare Battisti, in codice rosso, si sono precipitate ambulanza e automedica. A ribaltarsi un’auto con a bordo una donna di 71 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’impatto. Sul posto, oltre alle Forze dell’ordine, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Como. Un grande spavento ma, per fortuna, la donna non avrebbe riportato ferite gravi. E’ stata trasportata all’ospedale in codice verde.