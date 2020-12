Ribaltamento a Inverigo, paura per un 76enne: è successo poco prima delle 10 di oggi, martedì 22 dicembre 2020.

Ribaltamento a Inverigo, paura per un 76enne

L’episodio in via Valsorda, a pochi metri dal confine con Arosio. Coinvolto nell’incidente un uomo di 76 anni, che, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua Fiat Panda e sarebbe finito con la vettura nel canaletto a bordo strada.

Sul posto i soccorritori della Sos di Lurago D’Erba, inizialmente intervenuti in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Erba e la Polizia locale da Carugo.

Fortunatamente le condizioni del 76enne si sono rivelate meno gravi del previsto e l’uomo è stato trasportato dai soccorritori in codice verde. Non sarebbe in pericolo di vita.