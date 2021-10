Ribaltamento a Lipomo SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco cos'è successo nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Ribaltamento a Lipomo

Una grande paura, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Intorno alle 21.20, a Lipomo, in via Kenndy un'auto, con a bordo due donne di 44 e 45, si è ribaltata. Sul posto ambulanza e automedica. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Poco dopo da segnalare un infortunio sportivo a Cermenate. Intorno alle 00.30 invece, in via Italia Libera, a Como, un evento violento che ha visto un 33enne finire in ospedale, in codice verde.