Ribaltamento a Solbiate con Cagno SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Ribaltamento a Solbiate con Cagno

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte in via Como. Sul posto l’ambulanza. Non è stato necessario trasportare nessuno all’ospedale.

Da segnalare anche due malori a Como e San Fermo della Battaglia, in un impianto lavorativo. A Carugo, intorno a mezzanotte, una caduta al suolo per un 45enne che è finito in codice verde all’ospedale.