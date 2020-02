Ribaltamento a Villa Guardia SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Ribaltamento a Villa Guardia

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30, in via per Cesarico. Coinvolti tre giovani di 17, 18 e 19 anni. Sul posto due ambulanze che sono rientrate all’ospedale Sant’Anna in codice verde. Allertati i Carabinieri di Cantù, per ricostruire la dinamica dell’accaduto, e i Vigili del fuoco.

Altri interventi

Intorno alle 23.30 da segnalare anche un’aggressione a Como, in via Giuseppe Garibaldi. Soccorsi un giovane di 17 anni e una giovane di 19 anni. L’ambulanza ha fatto rientro all’ospedale in codice verde. A Cantù allarme all’interno di un impianto sportivo per un 56enne, trasportato poi in codice verde all’ospedale. Ad Olgiate invece un malore per un uomo di 81 anni.