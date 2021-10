Ribaltamento, coinvolto un giovane

Canzo

Soccorritori sul posto in codice rosso.

Ribaltamento in via Vittorio Veneto, a Canzo, risulta coinvolta una persona.

Ribaltamento, intervengono i soccorritori

E' successo pochi minuti prima delle 10.30, in via Vittorio Veneto, quando è stato segnalato il ribaltamento di un veicolo. Per soccorrere la persona rimasta coinvolta sono stati allertati i soccorsi. Sul posto un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba. L'intervento è scattato in codice rosso.

Coinvolto un giovane

Risulta coinvolto un giovane di 21 anni. Allertati anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.