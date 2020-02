Ribaltamento Grandate: incastrata una donna di 89 anni FOTO

Ribaltamento Grandate questo pomeriggio.

Incidente in via Repubblica

Erano da poco passate le 14 quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire a Grandate, in via Repubblica, per un’auto ribaltata nel fosso. In via Repubblica è giunta dunque un’ambulanza della Croce Rossa di Grandate, in codice rosso, con un’automedica. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Como, che si sono adoperati per liberare una signora di 89 anni, rimasta incastrata nel veicolo, che è stata poi trasportata in codice giallo. A quanto è stato possibile ricostruire, l’anziana avrebbe fatto tutto da sola, saltando la rotonda e finendo poi nel canale di scolo. In un primo momento si era anche temuto il peggio, ma i Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente liberandola e affidandola poi alle cure del 118.