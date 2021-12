Ribaltamento sulla Novedratese SIRENE DI NOTTE

cronaca

Gli aggiornamenti da Regione Lombardia.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 17 e il 18 dicembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Ribaltamento sulla Novedratese

Tutto è avvenuto intorno alle 5.45 sulla Sp Novedratese dove un camion si è ribaltato, per cause che dovranno essere stabilite dalle Forze dell'ordine, accorse sul posto insieme ai Vigili del fuoco per la messa in sicurezza stradale. La Cri di Cantù ha soccorso due uomini di 39 e 43 anni. Nessuno dei due ha riportato ferite tali per cui si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Da segnalare anche un tris di intossicazioni etiliche: due a Como e una a Carugo.