Ricardo, scomparso a Como, è stato ritrovato senza vita.

Un epilogo triste. Nei giorni scorso avevamo dato voce all’appello dei colleghi e della famiglia di Ricardo, giovane consulente immobiliare a Como con origini argentine, da poco più di un anno in Italia, di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni. I colleghi avevano sfruttato i social network per diffondere il suo volto, nella speranza che qualcuno lo avesse visto. Il telefono infatti era sempre staccato e a casa non c’era nessuno.

Ieri, 6 aprile 2020, purtroppo il corpo del giovane è stato ritrovato dalla Polizia senza vita. Sul caso sta investigando la Questura di Como.