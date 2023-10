Ricatti e maltrattamenti: arrestato 49enne pluripregiudicato e tossicodipendente

La Compagnia Carabinieri di Cantù, prosegue la "campagna di controlli rafforzati del territorio", impiegando giornalmente un elevato numero di mezzi e uomini, in collaborazione con altri reparti

dell’Arma e con le Polizie Locali dei diversi Comuni della giurisdizione. E proprio in quest'ambito i controlli degli ultimi giorni hanno portato a due arresti per estorsione, lesioni, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e rapina.

L'operazione dei militari di Cantù

Un arresto si è concluso al termine di un'operazione di indagine portata avanti dai militari della stazione dei Carabinieri di Cantù che, nell’ambito del piano di ricerca e cattura dei soggetti

destinatari di misure di restrizione, hanno tratto in arresto, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare un 49enne, pluripregiudicato, tossicodipendente.

Il provvedimento ha avuto origine da un’attività di indagine dei militari canturini, iniziata da una querela presentata a metà settembre, nella quale un 59enne denunciava di essere vittima di continui ricatti e maltrattamenti da parte del 49enne e della sua compagna.

Il secondo arresto, invece, è il risultato di un'operazione condotta dai Carabinieri di Turate.