Lo scorso giovedì, il 2 marzo 2023, la Polizia di Frontiera di Como ha tratto in arresto un cittadino italiano per bancarotta fraudolenta: l'uomo si nascondeva nella vicina Svizzera.

Ricercato in tutta Europa per bancarotta fraudolenta: si nascondeva in Svizzera

Il personale del settore della Polizia di Frontiera di Como ha arrestato un cittadino italiano in quanto destinatario di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia Ufficio Esecuzioni Penali. L'uomo, in sostanza, doveva espiare una pena di 5 anni e 11 mesi di reclusione per il di bancarotta fraudolenta.

La sua fuga si è arrestata in Svizzera, quando la Polizia elvetica lo ha rintracciato e riportato all'interno dei confini italiani.