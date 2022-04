L'iniziativa

"Ricominciamo a raccontare..." in biblioteca a Cantù.

E' ripartita l'iniziativa legata alle letture animate per bambini da 6 a 10 anni. Si svolgono presso la biblioteca Ugo Bernasconi in piazza Marconi a Cantù. Dopo l'appuntamento che si è svolto mercoledì, ne seguiranno altri quattro.

Gli appuntamenti

Il primo è previsto per il 24 maggio alle 17. Il tema sarà "Nella vecchia fattoria. Storie bestiali". Dopo la pausa estiva, gli incontri proseguiranno il 27 settembre sempre alle 17, quando il tema delle letture animate sarà "W la squola! Racconti di alta classe!". L’appuntamento successivo è invece in programma per il 31 ottobre alle 17 con "La biblioteca del terrore. La paura vien leggendo". L’ultimo appuntamento è in programma per il 13 dicembre alla stessa ora, con le letture su "Il furto di Natale. Una festa da favola". L’ingresso è gratuito sino a esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo biblioteca@comune.cantu.co.it, da inviare a partire da 15 giorni prima dell’incontro. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura guidato dall’assessore Isabella Girgi.