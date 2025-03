Ricorso respinto: confermato l'ergastolo per Rosa e Olindo

I motivi presentati dalla difesa non sono stati giudicati fondati

La parola fine sulla strage di Erba

Non ci sarà alcuna revisione del processo per Rosa Bazzi e Olindo Romano. Sono loro gli autori, nel dicembre del 2006, della strage di Erba. Loro gli assassini di Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini.

Rosa e Olindo resteranno al carcere a vita.

Lo ha stabilito oggi, 25 marzo, la Corte di Cassazione che ha di fatto confermato quanto stabilito nel luglio dello scorso anno la Corte di Appello di Brescia e a cui gli avvocati dei due autori della strage avevano presentato ricorso. Oggi, dunque, è arrivata la parola fine sulla vicenda legata alla strage di Erba.

Respinte definitivamente le nuove prove portate dalla difesa

Il procuratore generale di Cassazione ha ritenuto inammissibili le nuove prove portate dalla difesa di Rosa e Olindo per smontare le certezze su cui si basava la condanna dei coniugi Romano, ritenuti colpevoli in tutti e tre i gradi di giudizio. Per Rosa e Olindo, dunque, restano chiuse le porte del carcere ed è stato confermato l'ergastolo.