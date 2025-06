Ricoverata in Rianimazione dopo essere stata investita sulle strisce pedonali

Investita sulle strisce pedonali a Villa Guardia: donna ricoverata in Rianimazione.

Dramma mentre attraversa la statale

Sabato sera, 28 giugno, Vilma Prada, 72 anni, e il marito Sandro Vimercati stavano raggiungendo a piedi la villa comune, dove era in corso la Festa delle associazioni. Mentre attraversavano sulle strisce pedonali, all'altezza dell'ingresso principale del parco comunale, lungo la strada statale Varesina. Pochi minuti dopo le 21 la donna è stata investita da un moto: in sella un 22enne che scendeva sulla statale nella direzione di Como.

Soccorsi tempestivi

Sul posto la Sos di Appiano Gentile, la Croce rossa di Lurate e un'automedica. Conseguenze non preoccupanti per il motociclista, disperato dopo l'accaduto. Per la 72enne, invece, il trasporto d'urgenza all'ospedale Sant'Anna in codice rosso, dove è ricoverata in Rianimazione.

Segnali incoraggianti

Come spiega il cognato Enrico Vimercati, che insieme al fratello Sandro si è sempre prodigato nel gruppo Alpini di Montano Lucino, nella giornata di ieri, domenica 29 giugno, c'è stato qualche piccolo segnale incoraggiante, anche se la prognosi di Vilma Prada resta riservata. Notevole il sostegno arrivato da parenti e conoscenti, anche attraverso una pagina Facebook dedicata a Montano Lucino e amministrata proprio da Enrico Vimercati.