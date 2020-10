Ricoveri negli ospedali, classi in quarantena e i Comuni con più contagi I NUMERI DI ATS INSUBRIA

Attualmente negli ospedali della provincia di Como risultano ricoverate 123 persone, in Terapia intensiva invece risultano sei persone. A dirlo è un report elaborato da Ats Insubria.

La situazione nelle scuole tra Como e Varese

Focus anche sulla scuola, sia per la provincia di Como che per quella di Varese, prendendo in esame il periodo dall’11 al 18 ottobre nelle scuole dell’infanzia ci sono state 35 classi in quarantena e 426 alunni, 90 invece gli operatori scolastici. Nella primaria invece 124 classi in quarantena, 1736 alunni e 195 operatori scolastici. Passiamo poi alla scuola secondaria di primo grado con 51 classi in quarantena, 1073 alunni e 37 operatori scolastici. Infine nella scuola secondaria di secondo grado 94 classi in quarantena, 1901 alunni e 52 operatori scolastici.

I numeri dei Comuni più colpiti

Per numero di contagi avanti a tutti, da inizio pandemia, ci sono i Comuni più grandi: Como, Cantù, Erba e Mariano Comense. Nella parcentuale tra abitanti e positivi spiccano invece Sala Comacina, Dizzasco, Albese con Cassano, Centro Valle Intelvi, Beregazzo con Figliaro, Arosio, Dongo, Porlezza, Erba e Bellagio.

Di seguito la tabella completa:

Tamponi positivi per fasce d’età nella giornata di ieri