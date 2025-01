Rider muore in un incidente, era di Cantù

Muhammad Ashfaq, il rider di 44 anni canturino che ha perso la vita a seguito di uno scontro fatale con un’auto.

Niente da fare per il rider

Nella serata di lunedì 30 dicembre, intorno alle 20, una vera e propria tragedia si è consumata nella zona di Porta Romana a Milano. Ashfaq, un rider pakistano di 44 anni residente a Cantù, ha perso la vita a seguito di un incidente fatale. All’incrocio semaforico tra via Comelico e via Cadore - secondo una prima ricostruzione della Polizia locale - il veicolo protezione da piazzale Libia in direzione di via Anfossi, avrebbe impattato con l’uomo in bici mentre attraversava l’incrocio. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte del conducente dell’auto, un uomo di 43 anni, ma le condizioni del ridere sono apparse critiche sin da subito.

Trasportato d’urgenza al Policlinico

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automatica che hanno stabilizzato, soccorso e trasportato con urgenza in codice rosso il rider al Policlinico. Lì, i medici hanno provato a salvarlo, ma ogni sforzo è risultato vano.

L’esatta dinamica dell’accaduto resta al vaglio delle autorità competenti e gli agenti stanno indagando per chiarire chi due due soggetti coinvolti abbia eventualmente non rispettato il semaforo rosso.