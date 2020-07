Riduzioni sulle tasse: il Consiglio comunale ha votato

Riduzioni e agevolazioni sulle tasse a Olgiate Comasco: nella seduta di lunedì sera il Consiglio comunale ha deliberato le novità.

Riduzioni, ecco cosa cambia per l’Imu

Decise alcune novità sostanziali, per andare incontro a chi è stato più penalizzato dall’emergenza coronavirus. Imu per immobili commerciali: approvato un -0,7 percento, quindi per immobili categoria D si pagherà 8,7 per mille, per le altre due categorie 9,9 per mille. Minori entrate previste dal Comune per 175.000 euro. Due scadenze per i pagamenti: il 16 settembre e il 16 dicembre. La novità è passata all’unanimità.

Tari, le novità

Tari: anche qui novità, spiegate dal consigliere con delega al Bilancio, Rolando Moschioni. Riduzione del 3,5% per tutte le categorie economiche, tranne chi ha lavorato durante la quarantena (ad esempio: farmacie, edicole, supermercati). Minori entrate per il Comune quantificate in 148.000 euro. Il versamento sarà in due rate: 30 settembre e 30 novembre. Decisione approvata all’unanimità.