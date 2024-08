Riempe il carrello di birra e scappa

Aveva riempito il carrello di birra e altri prodotti, poi ha cercato di scappare ma è stato fermato e arrestato

Il carico di birra

Nella mattinata di venerdì la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 45 anni di origine marocchina, accusato di aver rubato sei bottiglie di birra e altri generi alimentari presso il punto vendita Carrefour di via Roselli a Como. L'uomo, dopo aver riempito il cestello con i prodotti, ha tentato di uscire dal negozio senza pagare. La responsabile del centro commerciale, che ha assistito all'intera scena, ha immediatamente richiesto l'intervento di un dipendente per fermare il ladro.

All'arrivo della Volante l'uomo, privo di documenti, è stato preso in consegna e condotto in Questura per ulteriori accertamenti. È stato quindi denunciato per furto aggravato e per la permanenza irregolare sul territorio nazionale, venendo poi messo a disposizione dell'ufficio immigrazione. Allo straniero è stato quindi notificato un decreto di espulsione con ordine di lasciare il territorio in sette giorni.

L'altra misura

Ieri la Polizia di Stato ha denunciato una 36enne di Verbania per furto e ricettazione. La donna è accusata di aver rubato, nel giugno scorso, una bicicletta elettrica parcheggiata presso gli stalli di un esercizio commerciale di Cassina Rizzardi, lasciando sul posto una bicicletta, in cattive condizioni e sulla cui provenienza sono in corso approfondimenti.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, che ha visionato le telecamere di sorveglianza della zona, hanno consentito di individuare l’autrice del reato che, nel frattempo, aveva tentato di compiere altri furti in alcuni negozi di Bulgarograsso.

La 36enne è stata quindi fermata ieri e, al momento dell'identificazione, è stata trovata in possesso di un'altra bicicletta, che un passante ha riconosciuto come la propria, dichiarando di averne subito il furto la notte precedente.

La donna è stata quindi denunciata sia per il per il furto della bicicletta rubata a giugno, del valore superiore ai 2.000 euro, sia per la ricettazione della bicicletta con cui è stata fermata.