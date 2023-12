Rientra e trova i ladri in casa: "Mi sono dovuta nascondere"

Rientra a casa mentre i ladri la stanno svaligiando: proprietaria costretta a barricarsi nello sgabuzzino. Poi aziona l’allarme e li mette in fuga. Tutto è successo nel tardo pomeriggio di mercoledì in un’abitazione di via Volta, a Montorfano: zona poco distante dal confine con Urago, frazione di Tavernerio.

La proprietaria di casa, B.L., stava rientrando, intorno alle 17.30, quando ha sentito delle voci provenienti da poco distante.

"Sono entrata in giardino e sentivo delle voci e dei rumori strani: ho inizialmente pensato provenissero dalle abitazioni vicine. Poi, improvvisamente, ho sentito un rumore fortissimo - spiega la donna - Entrata in casa, mi sono accorta della finestra del salotto rotta in mille pezzi. I ladri erano ancora sul balcone: così mi sono nascosta nello sgabuzzino, ho fatto scattare l’allarme e ho immediatamente contattato i Carabinieri. Non è stato facile, in preda alla concitazione del momento. E per di più i malviventi, allo scattare dell’antifurto, non sono fuggiti di corsa - prosegue - Li ho sentiti parlare, allontanarsi con grandissima tranquillità, come se non si fossero nemmeno scomposti per il suono dell’allarme, come fossero in gita".