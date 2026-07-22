Rifacimento dei servizi igienici del mercato

Il Comune di Olgiate Comasco mette mano ai servizi igienici del mercato.

L’intervento

L’Amministrazione comunale ha deciso di provvedere alla manutenzione straordinaria dei bagni a servizio del mercato. Previsto il rifacimento, con l’obiettivo di adeguare i locali esistenti alla normativa sulle barriere architettoniche e garantire la fruibilità di ambienti igienicamente più accessibili e puliti, aumentandone la qualità e il controllo anche attraverso un successivo piano di manutenzione e pulizia.

La spesa prevista

La previsione di spesa per i lavori da effettuare è quantificata in 33.334,27 euro, di cui 616,48 euro di oneri per la sicurezza, somme alle quali va aggiunta l’Iva al 10% per un totale complessivo di 36.667,70 euro.

L’aggiudicazione dei lavori

I lavori di rifacimento e adeguamento alle barriere architettoniche dei bagni del mercato sono stati aggiudicati all’Impresa Malinverno Srl di Como.