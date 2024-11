Rifiuta l'alcol test e prende a calci e pugni i Carabinieri: ventenne arrestato. E' successo nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la una, a Tavernerio, in via Provinciale.

Fermato a seguito di un incidente

In particolare, un 20enne residente in paese, alla guida di una Volkswagen Polo si è schiantato autonomamente contro la recinzione di un'abitazione lungo la Provinciale. Inizialmente sono intervenuti i soccorsi, con un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l'automedica. Sul posto si è portata anche una pattuglia dei Carabinieri di Como per provvedere all'etilometro. Il giovane, verosimilmente ubriaco e forse sotto effetto di droghe, ha però dato in escandescenze, prima rifiutando di sottoporsi all'alcol test e poi aggredendo i militari presenti sul posto con insulti e frasi offensive, poi cercando di colpirli con pugni e calci. E' stato arrestato e in mattinata sarà sottoposto a rito direttissimo.