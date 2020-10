Rifiuti abbandonati nei boschi di Fino: “Ogni 15/20 giorni una discarica”.

Rifiuti abbandonati nei boschi di Fino: “Ogni 15/20 giorni una discarica”

Non è la prima volta che a Fino Mornasco si parla di abbandono di rifiuti, ma questa volta la situazione è più grave delle altre.

Sono arrivate nuove segnalazioni di rifiuti buttati illegalmente in via Costa, nella strada boschiva che passa dietro la frazione di Andrate e si collega con Casnate con Bernate.

“Ogni 15 o 20 giorni mandiamo su i ragazzi della pubblica utilità a ripulire la strada – spiega il vicepresidente dei Volontari del Lario Ivan Pedroncelli – Già da diverse settimane si verifica questo fatto. Per esempio, due settimane fa avevamo ripulito la zona e tra i rifiuti avevamo trovato un forno a microonde e anche un piccolo armadietto. Ogni volta troviamo dentro cose strane”.

La palla passa dunque all’Amministrazione che deciderà se e come agire.

Il servizio completo sul Giornale di Cantù da sabato 17 ottobre 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui