Rifiuti abbandonati nel bosco a Baragiola: l'appello dei sindaci

Il misfatto

Presenti sul luogo Simone Moretti e Serena Arrighi, primi cittadini di Olgiate Comasco e Lurate Caccivio.

Rifiuti abbandonati nel bosco in località Baragiola (sul territorio del Comune di Lurate Caccivio, al confine con Olgiate Comasco): i rispettivi sindaci lanciano un messaggio di denuncia tramite i social.

Lo spiacevole episodio avvenuto nel bosco di Baragiola

Nelle scorse settimane alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un gran numero di rifiuti riversati lungo un sentiero che da Baragiola scende a Castello. I primi cittadini delle zone interessate - Simone Moretti (Olgiate Comasco) e Serena Arrighi (Lurate Caccivio) - sono venuti a conoscenza delle pratiche incivili. Hanno deciso così di riunirsi sul luogo, diffondendo nella giornata di oggi, lunedì 25 agosto, un video sui propri canali social per dare un aggiornamento della situazione. "Ringraziamo i cittadini per le segnalazioni - dichiara Moretti - Questo è un gesto da condannare. Un vero e proprio peccato, siccome tutti quanti paghiamo le tasse sui rifiuti ed esistono ditte e centri di raccolta che funzionano. E, invece, questi sono i risultati".

Sulla stessa linea anche il primo cittadino di Lurate Caccivio, Serena Arrighi: "Chi abbandona i rifiuti in questo modo non fa un danno solamente al proprio ambiente, ma a tutta la cittadinanza. La gogna social non serve perché l'impegno sarebbe vano senza la collaborazione di tutti. E' una situazione che si protrae da giorni, mesi, anni ormai...”.

Le conseguenze del deplorevole gesto

"Stiamo svolgendo delle indagini - spiega il sindaco Arrighi - Probabilmente abbiamo trovato una parte dei responsabili: verranno evidentemente sanzionati e perseguiti con le corrette modalità". La situazione è delicata poiché, come dichiarato dai due primi cittadini, il terreno sul quale sono stati depositati i rifiuti è di proprietà privata. "E' importante procedere con cautela - prosegue Arrighi - soprattutto nella rimozione della sporcizia, perchè devono essere effettuati tutti gli accertamenti del caso per individuare i colpevoli". A concludere, un appello: "Se qualcuno dovesse vedere cogliere in fragrante una persona che sta gettando dei rifiuti, chiamate il 112 e procedete immediatamente a denunciare. Speriamo che la situazione possa migliorare".