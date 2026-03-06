Rifiuti e deiezioni canine, l’appello del sindaco

Lotta ai rifiuti e alle deiezioni canine. Mirko Donadini Pina, sindaco di Asso lancia un appello e fa il punto della situazione.

“Rifiuti e deiezioni sono due temi su cui l’Amministrazione sta cercando di mettere in campo tutte le risorse disponibili. Nel caso dell’abbandono dei rifiuti bisogna stare necessariamente più attenti al conferimento corretto dei rifiuti per il giorno e a quello corretto dei rifiuti per l’esposizione del sacco – dichiara il primo cittadino – Dobbiamo andare a contrastare tutte quelle situazioni in cui il sacco viene esposto troppo presto nell’arco della giornata. Questo non è più accettabile. Il sacco deve essere esposto in un orario consono, meglio la sera rispetto all’arco della giornata, anche per mantenere quel decoro urbano a cui tutti teniamo”.

Poi un appello ai padroni di cani:

“Grosso problema. Ci sono padroni che non rispettano la raccolta con gli appositi sacchettini per poi buttarli nei cestini, ma abbiamo ancora padroni che utilizzano le aiuole comunali – afferma Donadini Pina – Questa cosa crea disagio in tutta la cittadinanza. Il Comune fa il massimo per tenere pulito, ma non è semplice. Lo sarebbe sicuramente se ci fosse più attenzione da parte dei padroni. Addirittura ci è capitato di aver trovato qualche sabbiera del gatto nelle vie del centro storico. Un modo sicuramente non corretto nella vita comunitaria”.