Rifiuti illeciti in un'area agricola, il Comune di Senna: "Mai rilevati valori anomali nell'acqua"

Per anni hanno scaricato rifiuti in un'area agricola, sottoposta a doppio vincolo, ambientale e paesaggistico, compromettendo l’ecosistema dove si snodano importanti falde acquifere locali di Senna Comasco. A scoprire l'opera criminale i militari del Reparto Operativo di Como che ieri hanno eseguito un provvedimento applicativo di misure cautelari personali emesse nei confronti di sei soggetti.

Il Comune di Senna: "Mai rilevati valori anomali per l'acqua"

Molti cittadini, preoccupati per la situazione, hanno chiesto di fare luce sulla situazione dell'acqua. "Como Acqua - ha specificato il Comune - esegue controlli settimanali. I pozzi Navedano 1 e Navedano 2 servono acqua, non solo a Senna Comasco, ma a molti dei comuni limitrofi.

Ad oggi nessun controllo ha rilevato valori anomali per l'acqua. Sarà cura comunque dell'amministrazione, alla luce della vicenda in corso, sollecitare ulteriori e più puntuali verifiche, da parte dell'Azienda, di ATS e di ARPA".

L'amministrazione ha poi ribadito, quanto già spiegato dal sindaco Francesca Curtale ieri: "Nessun amministratore attuale o passato è coinvolto nella indagine, e siamo vicini ai cittadini per tutto quanto nelle nostre competenze e possibilità".