Rifiuti speciali: trovati pneumatici usati sul retro di un capannone

Gestione dei rifiuti: sono state accertate delle irregolarità nella gestione di quelli speciali. Sono stati trovati oltre 200 metri cubi di pneumatici usati sul retro di un capannone a Cermenate e il titolare dell'attività è stato denunciato per la violazione inerente la gestione di rifiuti in ordine allo smaltimento di gomme e oli esausti.

I controlli

Nella mattinata di martedì 10 giugno 2025 i Carabinieri della Stazione di Cermenate, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, dai Carabinieri Forestali di Appiano Gentile (CO) e da personale della Polizia Locale di Cermenate, hanno condotto un’attività ispettiva presso l'esercizio "G.R. Pneus s.r.l.s." di Cermenate in Via Statale dei Giovi.

Trovati pneumatici usati

Durante l'attività congiunta, è stata rinvenuta sul retro del capannone, una vasta quantità di pneumatici usati, stimata in un volume di oltre 200 metri cubi. Inoltre, è stato accertato un non corretto smaltimento di oli esausti, per i quali il titolare non ha fornito la prevista documentazione.

Denunciato il titolare

Il titolare dell'attività, un 64enne di Senna Comasco (CO), è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Como per la violazione inerente la gestione di rifiuti in ordine allo smaltimento di gomme e oli esausti. Le autorità e gli Uffici competenti, stanno proseguendo gli accertamenti per individuare ulteriori violazioni e responsabilità.