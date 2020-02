Rimborsi Croce Rossa Cantù, si dimette il presidente del comitato della Provincia di Como

Nei mesi scorsi è scoppiata la polemica per i rimborsi spettanti al comitato cittadino della Croce Rossa Cantù da parte del comitato della Provincia di Como presieduto da Matteo Fois, per quanto riguarda il servizio di Emergenza e urgenza. Oltre 300mila euro mancavano nelle casse del comitato, somma corrispondente ai rimborsi relativi al servizio di Emergenza e Urgenza derivante dalla convenzione tra Areu e il Comitato della provincia di Como al quale la Cri di Cantù fa parte.

Oggi lo stesso Fois ha scritto al presidente nazionale della Croce Rossa Italiana e al Presidente regionale, comunicando le sue dimissioni dalla carica. Di seguito le sue parole:

“Facendo seguito alla mia comunicazione in data odierna in qualità di presidente del Comitato della Provincia di Como, con la quale la rendevo edotto della risoluzione delle problematiche finanziare del Comitato generate da altri Comitati, ritengo corretto, in segno di rispetto nei riguardi del ruolo che i soci mi hanno demandato, rimettere il mandato nelle sue mani, al fine di poter nominare un Commissario esterno ed indire nuove elezioni. Tale sofferta decisione, è scaturita unicamente dall’amore verso il nostro Comitato e dalla consapevolezza che sia necessario un momento di serenità che ingiustamente i soci si sono visti privare”.