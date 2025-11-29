Rimossa l’altalena in ricordo del dottor Fulvio Mauri: non è più a norma

Ad Inverigo rimossa l’altalena in ricordo del dottor Fulvio Mauri. Il gioco, per altro vandalizzato, non è più a norma.

Via l’altalena

L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle costanti attività di verifica delle condizioni di sicurezza e manutenzione dei parchi comunali, ha dovuto procedere, con urgenza, alla rimozione dell’altalena per bambini con difficoltà motorie, donata a suo tempo dal Cif e dagli Amici del dottor Mauri e installata al parco giochi di via Fermi. La decisione si è resa necessaria per garantire l’incolumità dei minori e di tutti gli utenti del parco. Nel contesto di questa operazione urgente e doverosa, non è stato possibile informare preventivamente la Famiglia Mauri e l’associazione Cif.

“L’Amministrazione esprime dispiacere per la mancata comunicazione, determinata esclusivamente dalla necessità di intervenire tempestivamente, considerato che il gioco, purtroppo anche vandalizzato, non risultava più conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza – fanno sapere dall’Amministrazione – Ringraziamo il Cif e gli Amici del dottor Mauri per il gesto di solidarietà e impegno civico che portò alla donazione del gioco”.

Una scelta dettata anche dalla professione di Fulvio Mauri, stimato pediatra venuto a mancare 12 anni fa.

Avviato un nuovo iter

Per valorizzare questo contributo, è già stato avviato l’iter per l’installazione di un nuovo gioco inclusivo, conforme alle normative vigenti e in grado di garantire elevati standard di sicurezza.