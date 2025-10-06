Rimosso dalla recinzione scolastica lo striscione con la scritta “Pace”

Una scelta che fa discutere: ad Inverigo rimosso lo striscione con la scritta “Pace” appeso all’esterno della scuola primaria Don Gnocchi.

Polemica per lo striscione

Uno striscione esposto sulla recinzione della scuola primaria. E una parola, “Pace”. Il tutto appeso alla recinzione esterna della scuola primaria Don Carlo Gnocchi di Inverigo. Uno striscione rimosso dopo che il sindaco Francesco Vincenzi ha contattato la direzione scolastica, chiedendone appunto la rimozione. Il primo cittadino dice “No” alla strumentalizzazione, per una decisione che pare dettata da una regolamentazione, con i lavori degli studenti che possono essere esposti liberamente all’interno degli spazi scolastici, ma non all’esterno.

“Nessuno è favorevole alla guerra, nel modo più assoluto. Le scuole però non devono essere coinvolte”, sottolinea.

Delusione di genitori e cittadini

Alcuni cittadini e tanti genitori dei bambini hanno manifestato la propria delusione per la scelta di rimuovere lo striscione, esposto poi dall’Associazione Genitori Tempo Pieno che alla Rotonda hanno organizzato sabato 4 ottobre la festa dell’Associazione Genitori, riuscitissima e molto partecipata.