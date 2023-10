Rintracciato e arrestato spacciatore 36enne: dovrà scontare un anno di carcere

All'interno delle operazioni che la Compagnia dei Carabinieri di Cantù ogni giorno attua per la lotta allo spaccio, come nel caso della banda di spacciatori sgominata dal Nor, c'è anche spazio per la ricerca e l'arresto dei soggetti destinatari di misure di restrizione e, sempre in questi giorni, i militari della stazione dei Carabinieri di Fino Mornasco hanno agito sul territorio proprio per chiudere uno di questi casi.

La pena

I militari hanno infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere di un 36enne pregiudicato, che dovrà scontare una pena di un anno per spaccio di sostanze stupefacenti.