Rinvenuta in acqua incosciente, 77enne ricoverata in Rianimazione

I soccorsi erano stati allertati ieri, martedì 26 agosto.

San Fermo della Battaglia
La donna, incosciente, è stata ospedalizzata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna.

Incosciente in acqua, donna in prognosi riservata

Sono critiche le condizioni, in prognosi riservata, della donna di 77 anni rinvenuta in acqua incosciente nell’impianto sportivo di San Fermo della Battaglia nella tarda mattina di ieri, martedì 26 agosto. Entrata al Pronto soccorso in codice rosso, la 77enne è stata intubata e, dopo accertamenti diagnostici, ricoverata in Rianimazione.

